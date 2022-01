SpaceX e NASA hanno grandi piani per il 2022: 52 lanci in un anno

Elon Musk lo aveva promesso lo scorso novembre, e oggi a qualche mese di distanza i piani non sono cambiati: SpaceX ha in programma un 2022 particolarmente intenso. La conferma arriva da un meeting dell'Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) in cui si è discusso del piano di SpaceX e NASA di effettuare ben 52 lanci nel corso dell'anno. Un numero impressionante in assoluto, e che lo è ancora di più se si considera che nel 2021 di lanci ce ne sono stati "appena" 31.

D'altra parte l'abbondanza dei lanci è uno dei concetti cardine del progetto di Musk fin dal principio: l'obiettivo infatti è quello di tenere un ritmo alto facendo atterrare i vettori ed essendo poi pronti a riutilizzarli velocemente, potendo così comprimere ed ottimizzare in maniera significativa - e senza precedenti - tempistiche e costi delle missioni.

L'obiettivo dichiarato di 52 lanci significa che c'è ottimismo per i prossimi 12 mesi, ma non bisogna prenderlo alla lettera: per il 2021 le previsioni erano di 40 lanci, e sappiamo poi che come detto in precedenza il totale si è rivelato inferiore a causa di problematiche difficili da pronosticare, ma la cui possibilità occorre tenere sempre in mente.