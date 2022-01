Misterioso oggetto cosmico emana impulsi radio di 1 minuto ogni 18 minuti

Un'equipe di scienziati australiani potrebbe aver scoperto qualcosa di incredibilmente insolito, un fenomeno che mai è stato osservato nello spazio cosmico. A quanto pare i ricercatori della Curtin University, impegnati presso l'International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR), hanno identificato uno strano oggetto rotante situato all'interno della nostra galassia, la Via Lattea, che dista a circa 4.000 anni luce di distanza dalla Terra. Fino a qui nulla di strano, ma l'oggetto cosmico in questione è in grado di rilasciare enormi esplosioni di energia che l'ICRAR ha registrato: avvengono ogni 18 minuti e perdurano per 1 minuto intero, per poi sparire nell'arco di alcune ore.

Oggetti con un comportamento simile non sono una vera e propria novità e sono stati registrati molte volte, ma è la cadenza e la durata della pulsazione a lasciare interdetti gli scienziati. Le pulsar, ad esempio, rilasciano quantità di energia che vengono rilevate a distanze di anni luce, ma si tratta di esplosioni che durano pochi secondi e non hanno cadenze così regolari. Eppure questo oggetto cosmico è qualcosa di mai visto, poiché anche il modo in cui il fenomeno appare e scompare nell'arco di poche ore non ha precedenti.