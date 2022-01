SpaceX sta per lanciare un satellite della costellazione italiana COSMO-SkyMed

SpaceX sta per mandare in orbita il secondo satellite della costellazione italiana COSMO-SkyMed di seconda generazione, un progetto promosso dall'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e dal Ministero della Difesa con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca. La data è fissata per domani, 28 gennaio, alle 00.11 (ora italiana): il satellite sarà portato in orbita da un vettore Falcon 9 che decollerà dalla base di Cape Canaveral (Florida). Così, mentre l'azienda aerospaziale di Elon Musk allungherà la già corposa lista di lanci effettuati nel primo mese del 2022 (l'ultimo il 19 gennaio scorso), la costellazione COSMO SkyMed, in orbita da quindici anni, potrà migliorare ulteriormente la sua operatività.

La costellazione nasce con un duplice scopo, l'impiego civile e quello militare: COSMO SkyMed è un sistema di satelliti radar dedicati all'osservazione della Terra dallo spazio, di giorno e di notte, con ogni condizione meteo. Può essere usato per prevedere frane e alluvioni, coordinare i soccorsi in caso di calamità naturali, e a controllare dall'alto le aree di crisi. I satelliti sono dotati di SAR (radar ad apertura sintetica) che lavorano in banda X, sono quindi in grado di vedere anche attraverso le nuvole e in assenza di luce solare. I dati acquisiti dalla costellazione satellitare sono venduti in tutto il modo da e-Geos (azienda di ASI e Telespazio).