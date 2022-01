Acqua su Marte: nuovo studio cambia la datazione della sua scomparsa

Il mistero della scomparsa dell'acqua da Marte continua ad essere dibattuto dalla comunità scientifica e la sua soluzione sembra sempre più lontana, specialmente ora che una nuova scoperta ha messo in discussione un fatto che sino ad ora era stato accreditato come un punto fermo della questione: la datazione dell'evaporazione dell'acqua dal pianeta rosso.

Lo studio si basa sui dati raccolti dalla sonda NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), dai quali sono emerse delle tracce che suggeriscono che la superficie di Marte abbia ospitato delle masse d'acqua tra 2,5 e 2 miliardi di anni fa, mentre in precedenza si credeva che l'evaporazione completa fosse avvenuta circa 3 miliardi di anni fa.

Si tratta quindi di una discrepanza temporale notevole che mette in discussione quanto ipotizzato sino ad ora. Il tema è fondamentale per capire se e come si possa essere formata vita - anche a livello microscopico - in passato su Marte e come questa abbia potuto sopravvivere all'eventuale mancanza di acqua. La presenza del prezioso liquido, infatti, è un tassello fondamentale della vita sulla Terra e ci si aspetta che questo possa valere anche su altri pianeti, almeno su quelli vicini a noi come nel caso di Marte.