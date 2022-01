Stadio di razzo Falcon 9 in direzione della Luna: schianto previsto il 4 marzo

Il prossimo 4 marzo il secondo stadio di un Falcon 9 che SpaceX ha lanciato nello spazio nel 2015 cadrà sulla Luna. Non si tratta di un esperimento scientifico programmato da tempo, ma della fine naturale di una parte del razzo che, all'epoca, servì per mandare nell'orbita al primo punto di Lagrange - verso il Sole, opposto a L2 (verso Marte) dove ora c'è il James Webb Telescope - il Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), satellite meteorologico che da anni ci regala dati preziosi e immagini spettacolari.

L'ultimo stadio del Falcon 9 si appresta dunque a "sbarcare" sulla Luna ben prima di quanto non sia previsto per l'uomo, anche se in questo caso non sarà una visita particolarmente piacevole. Lo schianto avverrà a oltre 9.000km/h nel lato nascosto del nostro satellite naturale. Peccato, perché sarebbe stato interessante - e utile per astronomi e scienziati - studiare l'impatto e analizzarne il conseguente cratere.

La scoperta di questo evento la si deve a Bill Gray ed al lavoro che costantemente fanno professionisti e semplici appassionati che seguono i satelliti per stimarne le traiettorie. Un'attività tra l'altro decisamente utile per prevedere eventuali pericoli per la popolazione terrestre. Successivamente al lancio, il secondo stadio aveva mantenuto un livello di carburante non sufficiente per un suo ritorno infuocato nell'atmosfera terrestre - si pensi che nel 2015 ancora era da testare il primo recupero del primo stadio - cosicché si è ritrovato a vagare attorno alla Luna per oltre sei anni.