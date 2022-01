James Webb a destinazione, ecco come seguire l'evento di questa sera

Non è prevista una diretta, ma l'agenzia spaziale americana ha in programma una serie di eventi online che permetteranno a tutti gli appassionati di seguire gli avvenimenti e di approfondire la loro conoscenza sul telescopio destinato ad aprirci una finestra sullo spazio profondo. Costato 9,7 miliardi di dollari, è partito il giorno di Natale dalla Guyana francese a bordo di un razzo Ariane 5.

Oggi è un gran giorno per il James Webb Space Telescope : il gioiello della NASA riceverà infatti l'ultima correzione di traiettoria per raggiungere la sua destinazione finale nell'orbita attorno al Sole al secondo punto di Lagrange (L2) , alla distanza di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

UN MESE IN VIAGGIO

Fortunatamente in questo mese di viaggio i problemi riscontrati sono stati pochi, e tutti risolti con successo. Le fasi di dispiegamento sono state estremamente delicate, a partire dall'antenna parabolica sino allo schermo solare ed allo specchio primario. Un mese intero durante il quale sono state seguite tutte le procedure necessarie per far sì che il telescopio fosse pronto alla giornata di oggi, quella dell'arrivo alla posizione orbitale al secondo punto di Lagrange. Da qui potrà osservare indisturbato lo spazio, regalandoci - ne siamo certi - tante sorprese.

Nel corso dei prossimi mesi verranno allineate le ottiche del telescopio dopo aver spostato i segmenti dello specchio rispetto alla posizione iniziale.