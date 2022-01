Ecco il primo studio cinematografico spaziale: sulla ISS entro il 2024

SEE sta lavorando in partnership con Axiom per realizzare quello che verrà chiamato SEE-1, il modulo proprietario che, stando al comunicato, sarà affittato a tutti coloro che vorranno produrre o trasmettere in diretta dallo Spazio contenuti video, tra cui film, musica, eventi sportivi e televisione. Al momento non sono state fornite indicazioni sui possibili prezzi - né abbiamo un'idea sul budget previsto per la realizzazione del modulo.

Sono stati annunciati i piani per realizzare il primo studio cinematografico spaziale : l'ha annunciato nelle scorse ore la società britannica Space Entertainment Enterprise , "per gli amici" SEE, che a quanto pare si sta occupando della realizzazione del film nello spazio con Tom Cruise . Il piano è estremamente ambizioso: lo studio potrebbe essere attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale, insieme al primo centro sportivo, già a dicembre 2024 .

Stando a quanto mostra il video sul sito ufficiale, riportato qui sopra, il modulo sarà perfettamente sferico - e ha una texture che ricorda molto da vicino una pallina da golf, anche se di dimensioni ben più ampie. Come dicevamo, il modulo sarà di proprietà di SEE, ma sarà costruito da Axiom, che già sta lavorando con la NASA per produrre, tra le altre cose, un "hotel spaziale". SEE dice che il modulo sarà gonfiabile e raggiungerà i 6 metri di diametro.

Il fatto che SEE si sia rivelata come la compagnia di produzione dietro al misterioso film spaziale di Tom Cruise è una notizia di per sé, visto che finora nessuno sapeva chi ci fosse dietro. SEE è stata fondata, appunto, da due produttori veterani: Elena e Dmitry Lesnevsky. Solo tra il 2000 e il 2005, le società di Lesnevsky sono state responsabili della produzione di oltre 60 tra film e serie TV, prevalentemente in Russia ed Europa. Del film si vocifera da tanto tempo, ma i dettagli concreti finora sono rimasti pochi. Si dice che perfino la NASA stessa sia coinvolta, che SpaceX fornirà il trasporto per l'attore. Alla regia dovrebbe esserci Doug Liman, storico collaboratore di Cruise, ma è già stato escluso che si tratterà di un Mission: Impossible.

Al momento SEE sta cercando finanziatori per il film. Il budget potrebbe essere da record: Deadline riportava intorno ai 200 milioni di dollari, ma è difficile che basteranno. Tanto per contestualizzare: si dice che un singolo passeggero a bordo di una Crew Dragon di SpaceX costi intorno ai 55 milioni di dollari.