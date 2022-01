SpaceX taglia il traguardo dei 2.000 satelliti Starlink lanciati in orbita

SpaceX ha completato con successo una nuova missione spaziale che le consente di tagliare l'importante traguardo degli oltre 2.000 satelliti Starlink lanciati in orbita sin dagli albori del progetto. I 49 satelliti della missione Starlink 4-6 sono stati portati in orbita dal razzo Falcon 9 decollato alle 3.02 di oggi (ora italiana) dal complesso di lancio 39A del Kennedy Space Center. Il secondo stadio ha rilasciato il carico nell'orbita bassa terrestre 15 minuti e 30 secondi dopo il decollo. Il primo stadio è atterrato sulla nave drone nell'oceano Atlantico, 8 minuti dopo il decollo, portando a termine il suo decimo volo.

Secondo le statistiche non ufficiali tenuto dell'astrofisico Jonathan McDowell, SpaceX ha lanciato un totale di 2.042 satelliti, cifra che include due prototipi messi a punto nel 2018. C'è da dire che non tutti i satelliti sono operativi o ancora in orbita: i dati ufficiali forniti dallo stesso Elon Musk nei giorni scorsi parlano di 1.469 satelliti attivi e di 272 che si stanno attualmente dirigendo verso l'orbita operativa. Il traguardo finale di questa prima fase del progetto Starlink punta all'obiettivo di una costellazione formata da 4.425 satelliti

Cè da dire che già oggi il numero di satelliti Starlink inviati in orbita stanno suscitando una certa preoccupazione tra gli astrofisici. Si veda il recente monito di Przemek Mróz, ricercatore dell'Università di Varsavia, che ha sottolineato come il 20% delle immagini del cielo acquisite all'alba e al tramonto sono caratterizzate dalla presenza dei satelliti di Starlink (nel 2019 la percentuale era dello 0,5%). È, purtroppo, il prezzo da pagare per un sistema di comunicazione satellitare posizionato nell'orbita bassa terrestre che, come vantaggio, ha la capacità di fornire connettività internet negli angoli più remoti del pianeta.

La missione Starlink 4-6 è la terza conclusa da SpaceX in un 2022 che si è aperto sempre con il lancio di altri 49 satelliti Starlink. Le premesse per un anno in cui SpaceX registrerà un nuovo record di lanci orbitali ci sono già.