Tonga isolata, ci vorrà un mese per ripristinare le comunicazioni

Le immagini regalate dai satelliti hanno fatto il giro del mondo rivelando uno scenario davvero apocalittico: città inghiottite da fango e polvere, case e infrastrutture distrutte, spiagge invase dalla cenere e le due isole minori completamente rase al suolo, per quella che è stato definita definita una delle catastrofi peggiori della storia del piccolo regno polinesiano (secondo gli esperti, una simil eruzione avverrebbe in media ogni mille anni, la sua potenza è stata stimata in 500 volte la bomba atomica di Hiroshima).

Tonga arranca sommersa da acqua e ceneri dopo la triplice esplosione del vulcano sottomarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, che ha scatenato onde anomale intente a divorare le coste delle isole del Pacifico, da Tonga alle Fiji, passando per Samoa. L'allarme è stato dato anche in Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti e Perù, che stanno vivendo ore di massima apprensione.

PER LA RIPARAZIONE ALMENO UN MESE

Si tratta, quindi, di un'infrastruttura imprescindibile per Tonga, senza la quale l'intero agglomerato di atolli rischia di rimanere isolato dal punto di vista delle telecomunicazioni. Come se non bastasse, la società statunitense SubCom, a capo della manutenzione di circa 50mila chilometri di dorsali sottomarine dell'oceano Pacifico meridionale, ha dichiarato che ci vorrà almeno un mese per ripristinare la connessione di Tonga, come riportato dal ministero degli Esteri della Nuova Zelanda.

Gli unici mezzi di comunicazione che è stato possibile utilizzare fino ad ora sono stati alcuni telefoni satellitari messi a disposizione dalle ambasciate straniere della Capitale. Anche l'operatore di telefonia mobile Digicel è accorso in aiuto ripristinando i servizi domestici 2G di base, ma ha segnalato che l'abilitazione delle chiamate internazionali potrebbe necessitare ancora di tempo.

Intanto, dalla vicina Papua Nuova Guinea è salpata nelle scorse ore una nave di soccorso, al momento in navigazione, per provare ad accelerare il processo di riparazione del cavo con la strumentazione adeguata. Vi terremo aggiornati sugli ulteriori sviluppi di questa triste vicenda.