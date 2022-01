Curiosity trova tracce di carbonio su Marte, potrebbe avere origine biologica

Se in questo momento nel cratere Jezero il rover Perseverance sta avendo a che fare con una raccolta di campioni non proprio fortunata, tanto da costringere la NASA a dare il via a una manovra d'emergenza per liberarsi delle rocce raccolte, nel cratere Gale dove di trova il vecchio Curiosity tutto procede per il meglio.

E proprio di recente potrebbe aver fatto una scoperta importantissima, infatti, dopo aver analizzato alcuni campioni di roccia in polvere raccolti dalla superficie di Marte, gli scienziati hanno annunciato oggi che molti di essi sono ricchi di un tipo di carbonio, identificato dal numero 12, che sulla Terra è associato a processi biologici. Ad esempio, le creature viventi sulla Terra usano l'atomo di carbonio 12, più piccolo e leggero, per metabolizzare il cibo o per la fotosintesi, rispetto al più pesante atomo di carbonio 13. Pertanto, una quantità significativamente maggiore di carbonio 12 rispetto al carbonio 13 nelle rocce antiche, insieme ad altre prove, suggerisce agli scienziati che stanno esaminando una firma chimica correlata alla vita. Osservare il rapporto tra questi due isotopi del carbonio aiuterà gli scienziati a capire il tipo di vita e l'ambiente in cui viveva.

Sebbene la scoperta sia intrigante, non indica necessariamente che in antichità ci sia stata vita su Marte, poiché gli scienziati non hanno ancora trovato prove conclusive a supporto di una firma biologia certa, ma è comunque un risultato degno di nota che richiederà ulteriori approfondimenti.

"Stiamo trovando cose su Marte che sono allettanti e interessanti, ma avremmo davvero bisogno di più prove per dire che abbiamo identificato la vita. [...] Quindi stiamo studiando cos'altro potrebbe aver causato la firma di carbonio che stiamo vedendo, nel caso in cui non fosse di origine biologica".

Queste le parole di Paul Mahaffy, il ricercatore principale del laboratorio di chimica Sample Analysis at Mars (SAM) a bordo di Curiosity. In un rapporto sulle loro scoperte che sarà pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences proprio in queste ore.

Gli scienziati di Curiosity offrono diverse spiegazioni per gli insoliti segnali di carbonio 12 che hanno rilevato. Le loro ipotesi sono tratte in parte da quel che sappiamo riguardo simili tracce di carbonio rivenute Terra, ma gli scienziati avvertono che i due pianeti sono così diversi che non è possibile trarre conclusioni definitive sulla base degli esempi riguardanti il nostro pianeta natale.