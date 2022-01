Perseverance scarta il sesto campione marziano, atteso l'esito della manovra

Eppure con la raccolta del sesto campione qualcosa è andato storto , e nonostante una criticità simile per alcuni sarebbe stata ampiamente prevedibile, per qualche giorno i tecnici sono stati impegnati nella ricerca di una soluzione, dando quasi la sensazione di essere rimasti spiazzati. In realtà alla NASA si cerca sempre di agire dopo aver analizzato ogni sfaccettatura di ogni problematica, perciò si è semplicemente voluto raccogliere più immagini e dati possibile: è tuttavia innegabile che il problema della polvere e degli eventuali pezzi di roccia che di formano a seguito di un carotaggio potrebbero diventare una complicazione sempre maggiore con il tempo.

Abbiamo seguito con grande interesse gli spostamenti su Marte del rover Perseverance , dell' elicottero Ingenuity e le prime raccolte di campioni, eppure ad oggi le problematiche riscontrate sono state davvero poche se relazionate all'ambiente in cui questi mezzi si muovono. Un po' di fortuna aiuta sicuramente ma è innegabile l'ottimo lavoro eseguito in fase di progettazione e la capacità degli ingegneri NASA di prevedere eventuali problematiche.

Dopo aver eseguito un'indagine dettagliata sia del terreno, sia del braccio robotico con ancora annessa la provetta con il prezioso carico, si è deciso che la soluzione migliore sarebbe stata quella di sacrificarlo sfruttando la gravità marziana. Per dirla breve, la NASA ha deciso di restituire il contenuto alla superficie e per farlo nel modo migliore ha anche scelto l'area migliore, visibile nell'immagine in testata.

Sebbene questo scenario non sia mai stato progettato o pianificato prima del lancio, La NASA ha ritenuto che scaricare un nucleo da un tubo aperto è un processo abbastanza semplice (almeno durante i test sulla Terra). A quanto pare il comando è stato inviato lo scorso 13 gennaio con l'obiettivo di prepararsi a operare il giorno dopo. Allo stato attuale non abbiamo nessuna conferma della bontà dell'opeazione, tuttavia il braccio robotico del rover è stato semplicemente indirizzato a puntare l'estremità aperta del tubo con il campione verso la superficie di Marte e lasciare che la gravità faccia il resto. La decisione è stata presa perché con le immagini raccolte non è stato possibile stabilire la quantità di residui rocciosi presenti all'interno della provetta, pertanto si è scelto di agire in maniera più conservativa possibile.

Ma non è finita qui, si è operato anche nei confronti del meccanismo bit carousel, visibile nell'immagine a seguire, e soprattutto lo si è fatto nell'ottica di prevenire simili problematiche in futuro, adottando una soluzione ripetibile nel caso in cui ce ne fosse la necessità.