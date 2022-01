Studio avverte: "La sesta estinzione di massa è partita". Ecatombe di molluschi

Dal 1500 a oggi si sarebbero estinte tra le 150 e le 260 mila specie di invertebrati, cioè tra il 7,5 e il 13% delle quasi 2 milioni di specie viventi conosciute. È la stima che vien fuori da uno studio coordinato dall'Università delle Hawaii e il Museo di storia naturale di Francia che è stato pubblicato sulla rivista Biological Reviews. E l'uomo non sarebbe esente da colpe, anzi.

I ricercatori Robert H. Cowie, Philippe Bouchet e Benoît Fontaine si sono focalizzati sulla biodiversità tra i molluschi: studi e ricerche sulle dinamiche in atto tra le specie "visibili" come mammiferi e uccelli non mancano, ma rappresentano solo una parte del problema della biodiversità, che è ben più ramificato e drammatico. "La sesta estinzione di massa della biodiversità terrestre differisce dagli eventi simili precedenti perché causata dalle attività umane: è riconosciuta da molti da almeno 30 anni", si legge nello studio.

Qualcuno nega la crisi, e lo fa principalmente sulla base di due considerazioni. Da un lato si afferma che i tassi di estinzione sarebbero sovrastimati, dall'altro si dice che se l'uomo ha avuto un ruolo nel processo essendo egli stesso parte della natura allora anche le estinzioni causate dalle attività umane rientrano tra i fenomeni naturali.

Lo studio dissente spiegando che: