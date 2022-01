FedEx ha richiesto di equipaggiare i suoi aerei cargo con laser anti missile

La Federal Aviation Administration statunitense, l'ente che regola tutto quello che concerne l'aviazione (non solo per per i voli comuni), venerdì ha posto le sue condizioni per approvare una richiesta da parte di FedEx, che avrebbe voluto equipaggiare alcuni Airbus A321-200 con sistemi laser anti missile. La proposta originale risale al 2019 quando FedEx presentò un sistema che emette un laser a infrarossi al di fuori dell'aeroplano, come contromisura per eventuali attacchi che utilizzano armi capaci di tracciare le fonti di calore.

Reuters ha contattato l'azienda per capire se fosse ancora interessata a montare i laser sugli A321-200, modello che in questo momento non fa però parte della sua flotta, senza ottenere alcuna risposta. L'obiettivo di questa tecnologia sarebbe, nello specifico, quella di prevenire eventuali attacchi con i cosiddetti MANPAD (Man-Portable Air Defense Systems), ovvero quei sistemi trasportabili capaci di lanciare dei razzi senza alcuna necessità di postazioni fisse; a spalla, in pratica. Si tratta di un problema, fa notare la testata online, che da decenni impegna la ricerca e gli sforzi dell'aviazione civile.