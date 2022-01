Tonga: le immagini più impressionanti dell'eruzione del vulcano sottomarino

I grandi eventi naturali sono spesso devastanti e drammatici, ma al contempo affascinanti per la potenza che la natura stessa è in grado di sprigionare. Stanno facendo il giro del mondo le immagini della triplice eruzione in soli quattro giorni del vulcano sottomarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, talmente imponente da renderne impossibile il monitoraggio aereo. A disposizione abbiamo le immagini provenienti dai satelliti, e sono letteralmente impressionanti.

L'ultima eruzione - quella di sabato scorso - è stata definita la più imponente mai registrata al mondo negli ultimi 30 anni: ciò ha generato una colonna di fumo e cenere alta 20 chilometri e uno tsunami che sta devastando le coste delle isole del Pacifico, da Tonga alle Fiji, dalla Nuova Zelanda sino all'Australia, con un allarme arrivato anche sulle coste di Stati Uniti (questa volta reale, e non falso come avvenuto tempo addietro), Peru e Giappone. La capitale di Tonga Nuku'alofa è tuttora sott'acqua e immersa in una nube grigia di cenere.

Il vulcano è particolarmente attivo, e già da diverso tempo: nel 2015 un'eruzione ha creato anche una nuova isola di 2 chilometri di diametro. L'attività tuttora in essere è iniziata lo scorso dicembre, con i fenomeni più evidenti avvenuti il 14 e il 15 gennaio che hanno provocato lo tsunami sulle coste dei Paesi vicini (e relativamente vicini, v. Stati Uniti) con onde fino a 3 metri. Contestualmente genera preoccupazione l'altissima nube grigia, arrivata sul Queensland (Australia) questa mattina. L'acqua risulta contaminata, ed è stato sconsigliato berla. In Australia, intanto, la popolazione che vive sulla costa è stata invitata a spostarsi internamente di almeno 1 chilometro o, in alternativa, a mettersi al sicuro ad un'altezza di una decina di metri. Allerte simili sono state diramate negli altri Paesi del Pacifico interessati dal rischio tsunami. Anche il re di Tonga Tupou VI è stato evacuato dal palazzo reale ed ora è al sicuro in una residenza all'interno dell'isola. Non si contano i blackout e gli allagamenti, le vittima accertate per il momento sono due, entrambe in Peru.

Le strumentazioni di tutto il mondo hanno rilevato l'eruzione, persino in Scozia. E chi ha sentito il boato lo ha descritto come "impressionante". Lo US Geological Survey ha stimato che l'eruzione ha generato l'equivalente di un terremoto di magnitudo 5.8.

Per capire l'imponenza dell'esplosione basta guardare questo tweet:

Size of the explosion of the volcano in Tonga compared to France pic.twitter.com/Wa8tRe6nQF — ✍️ZenArchie🎧 (@zenarchy2) January 17, 2022