Dalla caccia agli esopianeti alla ricerca di esolune: gli astronomi sono alla ricerca di lune al di fuori del Sistema Solare per cercare di capire la formazione dell'Universo, sì, ma anche per conoscere meglio il ruolo che il nostro satellite naturale ha avuto nel tempo riguardo la vita sulla Terra. "Se vogliamo capire come funziona la formazione dei pianeti, dobbiamo capire le lune", spiega Laura Kreidberg del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg. E poi, dicono gli studiosi, "perché le lune sono belle".

Trovarle, queste esolune, è tutt'altro che semplice. Non che lo sia la ricerca degli esopianeti, ma le tracce che questi ultimi lasciano sono più visibili - letteralmente - rispetto a quelle impercettibili dei satelliti che vi ruotano attorno. In altre parole, un esopianeta lo si può identificare "facilmente" quando passa davanti ad una stella (il c.d. transito), l'esoluna no. Per questo fece molto clamore la scoperta avvenuta nel 2018 di Kepler-1625b-i, candidata esoluna che ruota attorno all'esopianeta Kepler-1625b il quale a sua volta ruota attorno al suo sole, la stella Kepler-1625.

Ma che questa sia realmente un'esoluna non è ancora certo. É invece molto probabile che lo sia Kepler-1708b-i, nuova scoperta i cui dettagli sono stati pubblicati su Nature Astronomy e che potrebbe davvero rivoluzionare l'astronomia extrasolare. Rispetto al satellite precedente, ha tutte le caratteristiche per essere definita tale: o, meglio, ha tutte le caratteristiche per non bocciarla a priori. Insomma, Kepler-1708b-i è diventata la candidata esoluna numero uno.