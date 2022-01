Una nuova problematica ha colpito il lander Insight della NASA che da novembre 2018 staziona su Marte nella regione di Elysium Planitia. L'ennesima tempesta di sabbia sta mettendo a repentaglio il suo funzionamento e pertanto gli ingegneri impegnati nella sua gestione hanno deciso di adottare alcune misure per non rischiare di rovinare definitivamente le batterie del mezzo.

Insight non è nuovo a problematiche legate all'alimentazione e al pari di altri mezzi NASA precedenti, come l'ormai defunto rover Opportunity, soffre della dipendenza dal Sole per l'approvvigionamento energetico. Ma su Marte c'è una cosa che non manca, la polvere, e questa non va per nulla d'accordo con i pannelli solari di Insight, che già in passato ha rischiato di essere perso definitivamente dall'agenzia spaziale.

Non è passato nemmeno un anno dal precedente episodio di giugno 2021, quando sul finire della stagione più ventosa dell'anno il lander si era ritrovato coperto da un pericoloso strato di polvere in grado di inibire quasi del tutto la capacità di ricarica. In quell'occasione si scelse di scommettere sulla capacità della sabbia più grossa di ripulire quella più fine grazie all'azione delle correnti d'aria, e miracolosamente funzionò! Successivamente il rover ritornò a operare senza problemi, continuando a regalare dati scientifici di inestimabile valore.