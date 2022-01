Reattore a fusione nucleare EAST, è record! 5 volte più caldo del Sole per 17 minuti

Si continua a lavorare sulla fusione nucleare e su reattori sperimentali nella speranza un giorno di riuscire a produrre energia pulita in forma illimitata, e tra i Paesi più attivi su questo fronte c'è la Cina, che proprio di recente ha raggiunto un importante risultato nello sviluppo del suo "sole artificiale" EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), un soprannome che non si è guadagnato casualmente come vedremo a breve.

Siamo ancora lontani dalla realizzazione di un impianto che sia in grado di generare più energia di quella consumata e una delle problematiche più complesse e non ancora risolte riguarda il confinamento della reazione, che nella versione prototipale in sviluppo dalla Cina è di tipo magnetico. Ma non è l'unica soluzione in studio, esiste ad esempio una variante di confinamento magnetico chiamata Stellarator che, nonostante sembri meno promettente della tipologia Tokamak, è stata protagonista in tempi recenti di ottimi risultati: con il reattore sperimentale stellarator Wendelstein 7-X (W7-X) lo scorso anno è stata raggiunta e controllata una temperatura doppia rispetto a quella solare.

Ma questo è nulla rispetto a quanto fatto in tempi recenti con EAST, che la scorsa settimana ha abbattuto un nuovo record mondiale di surriscaldamento del plasma, portandolo a una temperatura cinque volte superiore a quella del Sole e mantenendola per oltre 17 minuti, stracciando così tutti i risultati precedenti. Nello specifico, il reattore ha mantenuto una temperatura di 70 milioni di gradi Celsius per ben 1.056 secondi.