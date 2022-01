Gli oceani sono sempre più caldi: nuovi record registrati nel 2021

"Ottime notizie" sul fronte emergenza climatica: per il sesto anno consecutivo gli oceani hanno fatto registrare temperature record un po' ovunque, secondo una ricerca pubblicata l'11 gennaio su Springer. L'analisi dei dati, provenienti dalla divisione studi atmosferici della Chinese Academy of Sciences e dal NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, dicono che i primi 2.000 metri di acqua di tutti gli oceani hanno assorbito 14 zettajoule di calore in più che nel 2020: si tratta di 240 miliardi di miliardi di calorie, oppure l'equivalente di 7 bombe atomiche di Hiroshima al secondo.

Sono proprio le acque della Terra le prime vittime del cambiamento climatico, perché assorbono la stragrande maggioranza (circa il 90%, secondo le stime) del calore associato a questo fenomeno, che per quasi tutti gli scienziati è principalmente causata dall'uomo. Come sappiamo, questo ha molteplici conseguenze, soprattutto sulla fauna e la flora marina (e le catene alimentari anche terrestri da esse influenzate), sugli eventi atmosferici (i cicloni e gli uragani sono più violenti, la pioggia più intensa e quindi aumentano le inondazioni, i temporali violenti sono più frequenti e improvvisi) e sui ghiacci del Polo Nord e del Polo Sud, che si sciolgono molto più in fretta.