Il Sole aveva enormi anelli come Saturno: per questo non abbiamo una "Super-Terra"

La Terra poteva essere diversa da come la conosciamo. Gli scienziati infatti hanno notato come il nostro pianeta sia relativamente piccolo rispetto ai pianeti interni rocciosi visti in altri sistemi stellari, e sembrerebbero aver trovato una risposta al perché non si sia formata una Super-Terra.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy, infatti, simulando centinaia di volte al computer la formazione del Sistema Solare, è emerso che il modello più preciso nel riprodurre la configurazione che possiamo osservare oggi è quello che vede il Sole in origine circondato da enormi anelli di gas e polvere: una caratteristica che gli astronomi hanno già osservato in stelle giovani e lontane nello spazio.

Questo modello, infatti, ha come esito la Terra nelle dimensioni come conosciamo, ma si dimostra attendibile anche in riferimento ad altre caratteristiche del Sistema Solare come la presenza della fascia di asteroidi tra Marte e Giove, le masse dei pianeti interni e la fascia di Kuiper di comete e asteroidi.