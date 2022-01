Il fuoco inestinguibile delle Porte dell'Inferno verrà spento

In Turkmenistan ci sono le porte dell'inferno. Più o meno. C'è infatti chi Shining of Karakum lo definisce proprio il cancello degli inferi, ma altro non è che un cratere all'interno del quale brucia ininterrottamente del gas naturale. E proprio questo "ininterrottamente" ha fatto viaggiare la fantasia, rendendo Darvaza una delle principali mete turistiche del Paese asiatico.

Non siamo nemmeno troppo lontani da un altro tipo di fiamme, quelle che stanno mettendo in pericolo la pace in Kazakistan. In questo caso, fortunatamente, non ci sono pericoli per la popolazione, né blackout nel crypto-mining. SI tratta di un cratere generato dal collasso di una caverna di gas naturale provocato da una perforazione per la ricerca di petrolio, a cui è stato volutamente dato fuoco nel 1971 per evitare la propagazione di gas pericoloso per la popolazione dei paesi vicini.