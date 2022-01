SpaceX completa il primo lancio orbitale del 2022

L'operazione ha preso luogo sul finire della scorsa giornata, da noi infatti erano le 22.49 quando dallo Space Launch Complex 40 della Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida, è avvenuto il decollo del Falcon 9 con il prezioso payload. Come al solito è stato effettuato il recupero del primo stadio che nove minuti dopo il via alle operazioni ha effettuato il rientro atmosferico atterrando sulla nave drone "A Shortfall of Gravitas", posizionata nell'Oceano Atlantico. Infine è avvenuto il dispiegamento dei 49 satelliti Starlink circa 1 ora e 20 minuti dopo il lancio che ha sancito il successo della prima missione del 2022 .

Dopo un anno da record per l'azienda di Elon Musk (nel bene e nel male...), l'obiettivo di SpaceX è continuare a mantenere una certa cadenza di lanci Starlink per rendere sempre più fiorente la costellazione. Sin dal 2019 sono stati 35 i lanci portati a termine, per un totale di quasi 2.000 satelliti attualmente in orbita. Nonostante SpaceX li stia posizionando a varie altitudini, comprese tra i 540 e i 560 km dal livello del mare, e a diverse angolazioni, anche nel 2021 non sono mancate le polemiche.

Dopo le problematiche iniziali sollevate dagli astronomi sui riflessi causati dai satelliti Starlink, in grado di causare un vero e proprio inquinamento luminoso (poi risolto con l'uso di materiali scuri e opachi nelle nuove unità), sul finire del 2021 anche la Cina ha avuto da ridire. A quanto pare l'agenzia spaziale cinese (CNSA) ha dovuto eseguire per due volte una manovra di emergenza con la sua stazione spaziale Tianhe, al fine di evitare dei satelliti Starlink in potenziale rotta di collisione. Eppure SpaceX è intenzionata a procedere nella creazione della sua costellazione di satelliti pensati per fornire copertura internet in tutte le zone non coperte dai servizi classici, e l'obiettivo è arrivare a 4.400 unità in orbita entro pochi anni.

Nel frattempo è stato pubblicato il replay del primo lancio orbitale del 2022, chi volesse rivederlo potrà farlo dal link a seguire.