Cometa Leonard, un enigma irrisolto per gli scienziati

La cometa Leonard ha offerto lo spettacolo cosmico più interessante e allo stesso tempo più misterioso di questa fase conclusiva del 2021, confermando quanto poco si sappia su corpi celesti di questa tipologia. Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato le immagini più belle e prima ancora vi abbiamo parlato dello strano comportamento che stava mostrando in fase di avvicinamento al Sole.

L'aumento di luminosità previsto non si stava concretizzando, un comportamento anomalo che aveva portato gli scienziati a pensare che Leonard potesse essere prossima alla fine del suo ciclo vitale e che si stesse avviando alla disintegrazione. La luminosità di Leonard stava sì aumentando, ma in modo inferiore a quello previsto in relazione alla vicinanza al Sole. Questa anomalia aveva creato divisione e incertezza tra gli scienziati, che per i giorni successivi hanno brancolato nel buio nel tentativo di dare una spiegazione al fenomeno.

Eppure nessun scienziato era stato in grado di indicare quando e come sarebbe avvenuto l'evento distruttivo, e a conti fatti nemmeno potremo farlo poiché Leonard è stata in grado di stupire ancora una volta gli astronomi di tutto il mondo.