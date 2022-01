James webb, lo schermo solare è stato dispiegato con successo

Alla fine il delicato processo di apertura dello scudo solare del telescopio spaziale James Webb è andato a buon fine e la sequenza è stata completata definitivamente nella giornata di ieri. Il fissaggio in posizione con la corretta tensione si è concretizzato alle 17.59 secondo il nostro fuso orario, tuttavia l'operazione ha richiesto diversi giorni per essere portata a termine e non è stata esente da stop e ritardi.

C'è stato un problema di lettura dei sensori durante la rimozione della copertura del parasole, evento sul quale gli ingegneri hanno preferito dedicare del tempo per indagare meglio, anche sul sistema di alimentazione e tensionamento, al fine di evitare problemi più grossi poi.

Si è trattata di una scelta condizionata dall'altissima complessità dell'operazione, durante la quale migliaia di componenti hanno dovuto lavorare in sincronia per arrivare al risultato finale. Vi basti pensare che il dispiegamento ha coinvolto ben 139 meccanismi di rilascio, 70 gruppi di cerniere, 8 motori dedicati, 400 pulegge e 90 cavi che presi in totale misurano circa 400 metri.