Tianwen-1: ecco le spettacolari foto dell'orbiter cinese su Marte

L'anno spaziale della Cina si apre con alcuni spettacolari scatti della missione Tianwen-1, che seguono le prime foto diffuse lo scorso maggio e scattate dal rover Zhurong. Mentre in quel caso si trattava di immagini provenienti dalla superficie del pianeta, le immagini diffuse in questi giorni ritraggono il veicolo spaziale in orbita attorno a Marte, in quelle che l'agenzia spaziale cinese ha definito come le prime foto in cui l'orbiter si vede intero.

Per realizzarle, l'orbiter ha rilasciato una fotocamera nello spazio, in modo da potersi girare e scattargli una foto con il pianeta rosso sullo sfondo; per la precisione, quella che si vede in lontananza è la regione polare nord di Marte.