Tra poco la NASA darà il via ad un media briefing per raccontare tutte le ultime novità sul viaggio del telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è avvenuto lo scorso 25 dicembre come payload di un razzo Ariane 5 che vi ricordiamo essere decollato dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese.

Sono trascorsi pochi giorni e la maggior parte delle operazioni devono ancora prendere vita, ma proprio di recente vi abbiamo raccontato dell'inizio della sequenza di apertura del parasole e di come si sia verificato il primo ritardo sulla tabella di marcia. Dopo l'avvio del processo di dispiegamento dei due bracci principali, tutto si è fermato quando un sensore ha fornito una lettura anomala riguardante il riposizionamento della copertura del parasole. Nulla di grave a quel che si dice, ma tale evento ha convinto gli ingegneri a prendere tempo. L'operazione di tensionamento del parasole potrebbe essere avvenuta proprio nelle ultime ore, e forse sarà uno degli argomenti su cui ci aggiorneranno gli ingegneri della NASA impegnati nel progetto.