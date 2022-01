Nell'anno da poco concluso è emerso anche un altro dato: rispetto al decennio precedente sono raddoppiati i tentativi di effettuare lanci orbitali. Dal 2000 al 2010 i governi e gli operatori commerciali hanno lanciato in media circa 70 razzi orbitali all'anno. L'accelerazione è in primo luogo da ricondurre all' ascesa di SpaceX e della sua tecnologia che consente di riutilizzare il primo stadio, riducendo i costi del lancio e di accorciando l'intervallo da quello successivo.

Il 2021 è stato un anno da record per la società aerospaziale di Musk , impegnata anche ad espandere la costellazione di satelliti Starlink : 31 razzi Falcon 9 lanciati, tutti con successo e utilizzando solo due nuovi primi stadi - 29 lanci sono stati effettuati con un primo modulo precedentemente utilizzato. L'attività di SpaceX ha contribuito così a far crescere il numero di lanci eseguiti dagli Stati Uniti lo scorso anno: 51, di cui 48 riusciti.

Tolta SpaceX, a contribuire al risultato record sono intervenuti tra gli altri anche Rocket Lab, United Launch Alliance, Astra, Northrop Grumman e Virgin Orbit. Per quanto riguarda invece le nazioni, invece, oltre alla già citata Cina, tra i Paesi più attivi nel 2021 figurano Russia, Europa e India. Cosa importante: queste statistiche non tengono conto dei lanci suborbitali, a partire da quelli di Blue Origin che nel 2021 ha concluso con successo tre missioni.

E per il 2022? Non ci sono indicatori tali da suggerire che la tendenza cambi, al contrario. SpaceX continuerà intanto ad espandere la rete Starlink, ed è lecito ritenere che la Cina non diminuirà gli investimenti nel settore. Ci sono quindi le premesse per toccare il nuovo record dei 150 tentativi di lancio entro fine anno.