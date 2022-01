Impronte di dinosauro lasciate 200 milioni di anni fa: la scoperta in Galles

Sappiamo che i primi sauropodi vivevano in Gran Bretagna all'epoca perché ossa di Camelotia, un sauropode molto antico, sono state trovate nel Somerset in rocce risalenti allo stesso periodo.

Riceviamo molte richieste da parte del pubblico per cose che potrebbero essere impronte, ma molte sono caratteristiche geologiche che possono essere facilmente scambiate per impronte - Susannah Maidment

L'importanza della scoperta sta nel fatto che non è facile reperire questo tipo di tracce in tutto il mondo. Nel caso specifico, si aggiunge un altro tassello allo studio dei dinosauri nel periodo Triassico nel Regno Unito. Cosa ne sarà ora di queste importanti testimonianze? Il Museo di Londra conferma che resteranno sulla spiaggia sino a quando non saranno portate via dalla marea.