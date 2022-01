Lunga vita alla ISS: la stazione spaziale resterà attiva fino al 2030

C'è una buona notizia in quella meno buona del pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale: l'amministrazione Biden ha annunciato infatti che le operazioni in orbita proseguiranno fino al 2030, così come auspicato da più parti di recente. Sino ad oggi la data ufficiale di chiusura definitiva della ISS era fissata al 2024. Per altri otto anni, dunque, si potrà contare sulla stazione e sui programmi di collaborazione spaziale e scientifica tra l'americana NASA, l'europea ESA, la canadese CSA, la giapponese JAXA e la russa Roscosmos "per consentire la continuazione della innovativa ricerca condotta in questo laboratorio orbitante unico per il resto di questo decennio".

Nonostante l'età, la ISS continuerà ad ospitare gli astronauti che, ciclicamente, lavoreranno (e vivranno) al suo interno a servizio dell'umanità e della ricerca scientifica. E vista l'estensione della sua vita, si renderanno inevitabilmente necessari alcuni interventi straordinari per aggiornare moduli e componenti. Un esempio su tutti è il modulo russo, ormai datato e le cui crepe stanno mettendo in pericolo l'incolumità degli astronauti stessi. La Stazione Spaziale Internazionale si rende necessaria per non interrompere quella "pacifica collaborazione scientifica internazionale" condotta negli ultimi 20 anni, visto e considerato che al momento alternative concrete non sono ancora disponibili.