James Webb si avvia all'apertura del parasole | Come seguire le fasi successive

Prosegue il viaggio nel cosmo verso il punto L2 di Lagrange del telescopio spaziale James Webb, e così dopo l'ultimo aggiornamento sostanziale in cui abbiamo appreso che l'antenna parabolica era stata dispiegata con successo, restituendo i primi dati, poche ore fa è arrivata la notizia che le procedure di apertura del parasole sono cominciate.

Ma non sarà un processo breve vista la delicatezza del componente, fondamentale per mantenere costantemente bassa la temperatura di tutta la strumentazione. Non ci saranno molti margini d'errore durante il processo e dovrà per forza filare tutto liscio.