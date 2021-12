L'uomo andrà su Marte entro i prossimi 10 anni, secondo Elon Musk

Mentre la nostra conoscenza di Marte diventa sempre più approfondita grazie a progetti come Perseverance, da poco più di dieci mesi impegnata sul Pianeta Rosso, c'è chi come Elon Musk pensa concretamente in che modo riusciremo a sbarcare effettivamente sulla sua superfice. Certezze relative alla data ovviamente non ce ne sono, ma in una recente puntata del podcast di Lex Eridman, Musk ha detto che secondo lui ci vorranno tra i 5 e i 10 anni perché il primo equipaggio di astronauti riesca effettivamente a sbarcare su Marte.

Durante il segmento dell'intervista, che trovate qui sotto, Fridman gli chiede in maniera diretta quanto ci vorrà perché questa impresa possa essere portata a compimento e, dopo qualche secondo di riflessione, Musk spiega che "nel migliore dei casi ci vorranno 5 anni, nel peggiore 10 anni". Il CEO di SpaceX va poi nel dettaglio spiegando che al momento lo scoglio principale è legato all'ottimizzazione dei costi di Starship: il costo per tonnellata di materiale spedito nello spazio deve essere portato a una soglia sostenibile, abbastanza da permettere di avere, una volta atterrati, tutto il necessario per garantirsi la sopravvivenza sul posto.

"Oggi andare su Marte costerebbe 1.000 miliardi di dollari", ha spiegato. Per intenderci, la cifra equivale a circa un terzo della capitalizzazione totale di Apple e a circa quella di Tesla. Per Musk, comunque, l'importante non è arrivarci e poi non tornarci per i 50 anni successivi, come accaduto nel caso della Luna, ma creare un sistema per cui, alla fine, la nostra specie possa vivere su più di un pianeta e quindi diventi sostenibile un sistema di viaggio continuo: "la Terra è probabile che ad un certo punto subisca un qualche genere di calamità, che potrebbe essere qualcosa che gli uomini fanno a loro stessi, oppure un evento simile a quello accaduto ai dinosauri. [...] Potremmo avere una finestra di tempo molto ampia per pensare a come trovare una soluzione a questo eventuale problema, però è meglio muoversi in fretta fintanto che è aperta".

Il segmento si chiude con Musk che spiega come, comunque, pensa che il futuro che ci aspetta sia positivo e che si tratta solo di prevenire quello che statisticamente è possibile: "diciamo che c'è un 1% di probabilità per ogni secolo che accada un evento che concluda la nostra civiltà [...] e pensare di diventare una specie capace di vivere su più pianeti è una sorta di assicurazione contro questo scenario". Ora siete liberi di fare gli scongiuri del caso.