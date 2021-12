Starship deve attendere, FAA rinvia valutazione a fine febbraio 2022

Ancora non conosciamo la data del primo test orbitale di Starship ma una cosa la sappiamo con certezza, non avverrà nei primi due mesi del 2022 . A fare da ulteriore collo di bottiglia sugli sviluppi è ancora una volta la FAA (Federal Aviation Administration) che ha rinviato al 28 febbraio 2022 il responso sull'analisi ambientale, passo indispensabile per ottenere la licenza di lancio necessaria all'avvio del test orbitale.

Sembra ormai lontano luglio 2021, il mese che Elon Musk aveva ottimisticamente indicato per l'avvio del primo test orbitale. Nessuno ci aveva creduto e probabilmente nemmeno lui, infatti si fece rapidamente strada l'ipotesi di settembre 2021. E poi ad agosto arriva la comunicazione che l'FAA, ossia l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense che si occupa delle decisioni inerenti l'aviazione civile (al pari della nostra ENAC), avrebbe dovuto eseguire una valutazione ambientale prima di dare l'ok al lancio.

Sarebbe dovuto passare 1 mese per avere il responso e così non è stato: ora non resta che sperare che la data del 28 febbraio sia realmente quella definitiva. Elon Musk non ha ancora commentato la notizia, ma è evidente che prima di marzo non vedremo nulla di concreto.

Nel frattempo è emersa la volontà di modificare il modello di Starship attuale per dotarlo di 3 ulteriori unità Raptor. Non è ancora chiaro se SpaceX voglia creare due flotte distinte ma quel che emerge è che il progetto di potenziamento dell'astronave era nella testa degli ingegneri da mesi. Elon Musk è stato recentemente ospite del podcast di Lex Fridman, durante il quale gli è stato chiesto quanto tempo sarebbe passato prima che un essere umano potesse atterrare su Marte. Dopo averci pensato qualche secondo il CEO di SpaceX ha affermato che nella migliore ipotesi passeranno 5 anni nella peggiore 10. Sarà la solita previsione ottimistica? Solo il tempo potrà dircelo.