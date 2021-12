Elon Musk vuole potenziare Starship. Potenza e capacità di carico maggiori

A darne voce è come sempre il CEO di SpaceX, Elon Musk, che su Twitter si dimostra oltremodo disponibile nel condividere i piani a lungo e medio termine riguardanti la sua azienda aerospaziale. Lo aveva già ventilato 3 mesi fa con un tweet allusivo all'incremento di motori e lo scorso 17 dicembre lo ha confermato: la nuova versione di Starship monterà ben 9 motori Raptor al posto degli attuali 6 previsti dal modello in fase prototipale.

La prima versione di Starship è ancora lungi dall'essere completata che già si pensa a una miglioria sostanziale che potrebbe interessare i nuovi modelli, portando alla futura creazione di una flotta in grado di assicurare maggiori prestazioni. A quanto pare la modifica interesserà il numero di unità Raptor montate, che a cascata porterà a numerose modifiche strutturali come vedremo a breve.

Yup. Next booster will have 33 Raptor 2 engines, with 13 steering. Ship is being upgraded to 9 engines (3 sea-level gimbaling, 6 vacuum fixed) with increased propellant load.

La versione potenziata sarà quindi dotata di 3 unità Raptor classiche pensate per funzionare a livello del mare e 6 unità di tipo vacuum, ossia in grado di generare spinta anche in assenza di atmosfera. Secondo le prime stime non definitive che diversi esperti e appassionati del settore hanno condiviso sui canali social, la necessità di aumentare anche il propellente disponibile si tradurrà in un'allungamento sia del telaio sia dei motori, con quest'ultimi che richiederanno un aumento dimensionale di almeno il 25% rispetto alle versioni attuali.

Starship potrebbe arrivare così a sfiorare i 55 metri d'altezza e raggiungere una massa prossima alle 1.600 tonnellate. Aumenterà anche la spinta e teoricamente il carico utile che il razzo potrà trasportare rispetto alle prime versioni, con una stima iniziale che parla di circa 50% in più.

C'è chi sostiene che la modifica possa essere presa in considerazione per tutti i modelli qualora risulta facilmente applicabile, anche perché i vantaggi non sarebbero finiti qui. Se da un lato le missioni in orbita terrestre bassa ne beneficerebbero in termini di capacità di carico complessiva, anche la missioni più ambiziose potrebbero godere di diversi vantaggi. Pensiamo ad esempio alle spedizioni lunari effettuate con la versione HLS in sviluppo per la NASA, o ancor di più quelle verso Marte, dove il numero di rifornimenti orbitali di carburante è un numero da tenere il più basso possibile. Su questo punto non esistono stime precise, ma anche 1 solo rifornimento orbitale in meno consentirebbe di snellire l'organizzazione delle future spedizioni.

Aumentare l'autonomia, la potenza e la capacità di carico, senza modifiche strutturali estreme potrebbe essere un'operazione che SpaceX vorrebbe portare a termine quanto prima, e non possiamo escludere che già nel 2022 vedremo qualcosa. Il tutto si tradurrà in nuovi test, nuovi prototipi, pertanto è lecito credere che il modello di Starship potenziato sarà sviluppato a fianco della versione base. Ma è presto per dirlo con certezza: dovremo attendere ulteriori dettagli sulla questione e siamo certi che non tarderanno ad arrivare.