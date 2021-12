Il James Webb dispiega con successo l'antenna parabolica

Il viaggio sarà lungo e lo porterà in 29 giorni a circa 1,6 milioni di km dalla Terra, ma in quel lasso di tempo saranno portate a termine diverse operazioni tutte fondamentali per il raggiungimento della piena operatività, che richiederà circa 2 mesi dal lancio.

Poco dopo le 16 del 26 dicembre l telescopio spaziale ha aperto quello che gli scienziati chiamano un gruppo di antenne cardanico che include l'antenna parabolica ad alta velocità responsabile dell'invio di tutti i dati sulla Terra. Questa unità sarà in grado di inviare la bellezza di 28,6 Gbyte di dati scientifici dall'osservatorio, per due volte al giorno. Il team ha testato con successo anche il movimento della parabola attraverso e l'intero processo è durato circa un'ora.

Poche ore dopo sono stati attivati anche i sensori di di temperatura e gli estensimetri del telescopio. I dati di temperatura e deformazione sono ora disponibili per gli ingegneri che monitorano i sistemi termici e strutturali di Webb. Chi volesse seguire le novità in tempo reale e le attività di preparazione del James Webb potrà farlo dalla pagina NASA dedicata, che offre un tool web chiamato "Where is Webb" (in FONTE) che permette di non perdersi nemmeno uno dei parametri più importanti, la posizione precisa e le attività in svolgimento.

Il telescopio spaziale James Webb è stato lanciato nello spazio sabato 25 dicembre in cima a un razzo Ariane 5 che è decollato da uno spazioporto a Kourou, nella Guyana francese.