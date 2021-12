Cometa Leonard, che spettacolo! Le meravigliose immagini dallo spazio

Che Natale è senza cometa? Si chiama Leonardo, e meno poeticamente è un ammasso di polvere, roccia e ghiaccio largo circa un chilometro. É la più luminosa di tutto il 2021, ed è stata ripresa dalle fotocamere di due sonde spaziali, con risultati davvero eccezionali. La prima ad averla fotografata è STEREO, Solar Terrestrial Relations Observatory-A, lanciata nel 2006 dalla NASA per studiare il sistema Sole-Terra, la seconda è il Solar Orbiter dell'ESA e della NASA, nello spazio dal 10 febbraio 2020 e che già in passato ci ha regalato immagini mozzafiato del Sistema Solare ed in particolare della nostra stella.

LA COMETA LEONARD

Il nome lo si deve a Gregory Leonard, che l'ha scoperta a gennaio di quest'anno osservando una serie di immagini scattate dall'Osservatorio del Monte Lemmon in Arizona (USA). Il prossimo 3 gennaio C/2021 A1 - questo il suo freddo nome scientifico -arriverà a 90 milioni di chilometri dal Sole, per poi trovarsi a un bivio: o verrà disintegrata, o la sua traiettoria la porterà - per sempre - nello spazio interstellare.

LE IMMAGINI DELLA NASA...

L'animazione che vedete a seguire è risultato della messa in sequenza degli scatti effettuati dal telescopio SECCHI/HI2 a bordo della sonda STEREO-A. In particolare, l'immagine animata "è stata creata sottraendo il fotogramma corrente da quello precedente per evidenziare le differenze tra loro", consentendo di osservare i movimenti e le variazioni della coda.

... E QUELLE DEL SOLAR ORBITER

Il merito del video che stiamo per vedere è del Solar Orbiter Heliospheric Imager (SoloHI) montato sul Solar Orbiter. É una ripresa che ha dell'incredibile, con la Via Lattea a fare da sfondo e Venere e Mercurio ben visibili (nella parte in alto a destra). Le immagini risalgono al periodo 17-19 dicembre, quando la cometa era posizionata tra il Sole e la sonda, con la coda rivolta verso il Solar Orbiter.