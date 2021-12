Queste sono le foto di Marte più apprezzate del 2021 e scattate da Perseverance

Il 2021 è stato un anno davvero incredibile per quanto riguarda le conquiste in ambito aerospaziale e ne parleremo molto presto in uno speciale dedicato, ma oggi ci concentriamo su una tra le missioni più rappresentative dell'anno che sta per volgere al termine, parliamo di Mars 2020, grazie alla quale il rover Perseverance e il piccolo MarsHelicopter Ingenuity sono arrivati sul pianeta rosso il 18 febbraio 2021.

Non ci dilungheremo in questo articolo sulle scoperte e gli obiettivi centrati in questi mesi di permanenza nel cratere Jezero ma solamente su aspetti meno scientifici e più estetici, ossia le foto più significative che sono state scattate e che hanno ricevuto la miglior accoglienza. Molte di quelle che vedremo a breve le abbiamo già condivise nei tanti articoli che abbiamo scritto sull'argomento, ma chi non fosse avvezzo a frequentare la sezione di immagini RAW della NASA, costantemente aggiornata con le immagini marziane più recenti, deve sapere che ogni singola immagine può essere votata dagli utenti che la visualizzano, un po' come avviene con i like sui social.

Sulla base delle preferenze la NASA seleziona ogni settimana l'immagine più votata, ed è proprio su questa scrematura che è stato realizzato questo breve video con le migliori foto pubblicate su Twitter nella pagine del Jet Propulsion Laboratory.

Ve lo proponiamo a seguire, ma chi volesse vedere le versioni alla massima qualità non dovrà far altro che raggiungere il link in fonte, dove potrà visualizzarle in tutta la loro bellezza e anche scaricarle. Buona visione!