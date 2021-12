Millepiedi gigante di 2,6 metri e 50kg, il fossile ha 333 milioni di anni!

Evidentemente il 2021 sarà ricordato come l'anno dei millepiedi, perché sono già due i record che questi miriapodi hanno battuto negli ultimi giorni. Questa volta non ci fossilizzeremo sul numero di zampe come nella scoperta avvenuta di recente in Australia (1.306 piccole paia di "piedi"!), ma sulle dimensioni effettive dell'animaletto. Che tanto animaletto, tutto sommato, ai suoi tempi non doveva essere.

In Inghilterra - ad Howick nel Northumberland, per la precisione - è stato infatti scoperto all'interno di una porzione di scogliera caduta a riva (Formazione Stainmore*) un fossile di Arthropleura (un genere di millepiedi) risalente al Paleozoico, e precisamente al Pendleiano dello stadio Serpukhoviano. Si tratta di un periodo risalente a 332,9 milioni di anni fa, quando l'attuale Inghilterra era posizionata nella zona equatoriale, ed è una scoperta sensazionale in quanto sino ad oggi erano stati trovati solamente due fossili di Arthropleura giganti in parte articolati.

* successione ciclica di rocce sedimentarie del nord dell'Inghilterra caratterizzate da fanghi ripetitivi, siltiti laminati, arenarie e calcari e carboni sottili.