Scoperto il più grande gruppo di pianeti interstellari: oltre 70 nomadi dell'Universo

I telescopi dell'ESO (Osservatorio Europeo Astrale) hanno permesso di scoprire il più grande gruppo di pianeti interstellari ad oggi conosciuto, un traguardo che consente alla comunità scientifica di compiere un importante passo avanti nella comprensione del nostro Universo. Non sapevamo quanti aspettarcene e siamo entusiasti di averne trovati così tanti, ha commentato Núria Miret-Roig, astronoma del Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux e autrice dello studio pubblicato su Nature Astronomy.

Gli studiosi ne hanno contati oltre 70, in una regione di formazione stellare vicina al nostro Sole situata all'interno delle costellazioni dello Scorpione e dell'Ofiuco. Ma la cifra, per ammissione dei ricercatori, potrebbe essere molto sottostimata: potrebbero esserci diversi miliardi di questi pianeti che fluttuano liberamente nella Via Lattea senza una stella ospite.

Per comprendere l'importanza della scoperta, è utile ricordare cosa si intende per pianeta interstellare e perché gli viene a volte affibbiato il nomignolo di pianeti nomadi, orfani o canaglia. I pianeti interstellari sono oggetti cosmici che hanno masse paragonabili a quelli dei pianeti del nostro sistema solare, ma non orbitano attorno ad una stella, al contrario vagano liberamente nell'Universo. Il fatto che non siano legati ad una stella è già di per sé un fatto che ne complica l'individuazione, proprio perché non vengono illuminati da essa (si pensi invece al rapporto tra Sole e Terra). Gli studiosi hanno però stabilito che nei milioni di anni successivi alla loro formazione i pianeti 'nomadi' sono ancora caldi abbastanza da emettere un bagliore che può essere individuato dalle fotocamere dei grandi telescopi.

Nello specifico, per individuare un gruppo così ampio di pianeti interstellari, i ricercatori hanno analizzato i dati acquisiti da telescopi terrestri e spaziali, che coprono un periodo di tempo di oltre 20 anni: abbiamo valutato i piccoli movimenti, i colori e la luminosità di decine di milioni di sorgenti luminose in una vasta area del cielo. Queste misurazioni ci hanno permesso di identificare in modo sicuro gli oggetti più fievoli in questa regione, i pianeti interstellari. Si parla di migliaia di immagini provenienti dai telescopi dell'ESO, equivalenti a centinaia di ore di osservazione e a decine di terabyte di dati. Per lo studio sono stati utilizzati anche i dati del satellite Gaia dell'ESA che da anni dà un contributo rilevante per mappare la Via Lattea.