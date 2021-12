La robotica ha fatto passi da gigante in ogni ambito e soprattutto nell'emulazione del movimento umano e animale, pensiamo ad esempio alla capacità di adattamento del robot Spot di Boston Dynamics, in grado di coadiuvare l'uomo in diverse attività comprese quelle legate alla sicurezza. Lo abbiamo visto in opera sulle piattaforme di lancio di SpaceX e presto svolgerà ruoli simili anche in altre realtà industriali, come gli stabilimenti Kia in Sud Corea.

Se per Spot parliamo di un modello di robot già in commercio, esistono molti altri progetti (in alcuni casi piuttosto bizzarri), di applicazione delle tecnologie robotiche in ambiti apparentemente impensabili. E' il caso di questo studio che vede nella creazione di un pesce robot la soluzione per vanificare la proliferazione dl alcune specie invasive. Pubblicato pochi giorni fa su iScience (in FONTE) questo pesce robot viene considerato come una possibile soluzione a una specie parassita, il pesce zanzara.

E' diventato il pesce d'acqua più diffuso al mondo nell'ultimo secolo e la colpa è ancora una volta nostra. Il perché? Lo abbiamo introdotto anche dove non era presente poiché ghiotto di larve di zanzara, si è dunque comportato egregiamente come regolatore della presenza di questi fastidiosi insetti ma nel contempo ha causato enormi danni all'ecosistema. Il motivo è facilmente intuibile: il pesce zanzara si nutre di queste larve ma non solo, mangia anche quelle dei girini e di numerose altre specie sia di pesci che di anfibi, che in alcuni casi rischiano l'estinzione.