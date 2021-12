SpaceX da record: due lanci in un giorno tra costa pacifica e atlantica

SpaceX ha vissuto un sabato particolarmente movimentato con addirittura due lanci a distanza di poche ore uno dall'altro. Prima è stato il turno di un Falcon 9 che, alle 4:41 AM PST di mattina (le 13:41 in Italia) è partito dallo Space Launch Complex 4 East della Vandenberg Space Force Base della California per portare in orbita 52 satelliti Starlink . E poi, alle 10:58 PM EST (4:58 di questa mattina nel nostro Paese) è stata la volta di un altro Falcon 9, decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida con a bordo il satellite Turksat 5B . SpaceX si avvia dunque a chiudere il 2021 esattamente come l'aveva iniziato: il primo lancio dell'anno era infatti avvenuto a inizio gennaio sempre con un Falcon 9 e sempre con un satellite Turksat (5A in quel caso).

LA GIORNATA É INIZIATA SUL PACIFICO...

É mattina presto in California - le 4:41, come detto - quando il razzo Falcon 9 ha decollato da SLC-4E per portare nell'orbita bassa 52 Starlink, destinati a popolare la già vasta costellazione di satelliti per il sistema di comunicazioni spaziale di SpaceX. Altri 53 esemplari erano stati portati in orbita a metà novembre, con un lancio che in rete - e non solo - era stato particolarmente apprezzato per via della fitta coltre di nebbia che avvolgeva Cape Canaveral, dalla quale è poi spuntato improvvisamente il razzo rendendo la scena decisamente epica e spettacolare.

Quello di ieri è stato l'undicesimo lancio (con atterraggio) di un razzo di classe orbitale. Il booster impiegato è lo stesso della missione dimostrativa Demo-2 del maggio 2020. Il primo stage è atterrato correttamente sulla nave drone Of Course I Still Love You, e i 52 satelliti sono stati correttamente posizionati in orbita.