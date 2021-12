Il pesce degli abissi vede attraverso la propria testa (trasparente)

Di stranezze nel mondo sottomarino ce ne sono tante, una di queste è di certo il rarissimo Macropinna microstoma, chiamato anche "Pesce occhio di barile", una creatura marina del tutto particolare che è stata avvistata e filmata in alta risoluzione per la prima volta da un mezzo del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). La particolarità di questo curioso essere non più grande di 15 cm sta nella conformazione della testa: i suoi occhi, infatti, stanno all'interno di una capsula semisferica incolore e trasparente attraverso cui l'animale può vedere.

Vive negli abissi dell'Oceano Pacifico settentrionale ad una profondità variabile tra i 600 e i gli 800 metri, luoghi in cui la luce è estremamente ridotta, se non del tutto assente. Per questo motivo gli occhi, due sfere verdi ben evidenti, sono più nascosti e nella parte frontale si trovano due rientranze che fanno parte del sistema olfattivo, decisamente più importante a certe condizioni. Ad ogni modo gli occhi godono di grande mobilità ed un campo visivo più ampio del solito vista la cupola trasparente dove si trovano, un vantaggio niente male per la ricerca delle prede.

I ricercatori erano a caccia di particolari meduse per una prossima esibizione dell'istituto quando, tramite uno dei due veicoli remoti a loro disposizione per l'esplorazione degli abissi, si sono imbattuti in questa magnifica creatura. Non perdetevi il video: