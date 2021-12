Un getto di materia galattica di forma a doppia elica espulso da un buco nero supermassiccio 6,5 miliardi di volte la massa del Sole lungo 8.800 anni luce. L'immagine ottenuta con il Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) della National Science Foundation nel New Mexico è straordinaria da diversi punti di vista: innanzitutto è spettacolare, permettendoci di osservare un fenomeno a 55 milioni di anni luce dal nostro pianeta all'interno della galassia ellittica Messier 87. E poi è importante dal punto di vista scientifico, in quanto consente ai ricercatori di approfondire la conoscenza sui buchi neri e sui campi magnetici da questi generati.

Il materiale lanciato dal nucleo della una galassia prende la forma a cavatappi in quanto incanalato dal campo magnetico generato, il più lungo mai registrato sino ad oggi in un getto galattico con i suoi 3.300 anni luce (distanza misurata partendo dal buco nero centrale della galassia, mentre gli 8.800 anni luce sono la distanza dell'intero getto). Come spiega Alice Pasetto della National Autonomous University of Mexico, "il materiale in questo getto traccia una doppia elica simile alla struttura del DNA". La struttura tridimensionale del campo magnetico nel getto è stata ricostruita "creando immagini VLA di alta qualità a diverse lunghezze d'onda radio della galassia M87".