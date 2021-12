La Francia vuole razzi riutilizzabili entro il 2026: ecco Maïa

La piccola differenza tra Maïa, il razzo di ArianeGroup , una delle più importanti società aerospaziali europee basata appunto in Francia, e il Falcon 9 di SpaceX sarà nella propulsione. Maïa sarà equipaggiata con un motore Prometheus, che ha una potenza effettivamente paragonabile a quella dei Merlin 1D di Falcon 9... Solo che Falcon 9 ne ha nove, di motori. E quindi la capacità di spinta di Maïa sarà 15 volte inferiore a quella del razzo di SpaceX . È interessante osservare che il piano precedente prevedeva sì una tempistica di 4 anni più lunga, ma anche un veicolo di potenza nettamente superiore. Per il momento, comunque, i dettagli tecnici sono molto scarsi - possiamo aggiungere solo che il carburante sarà una miscela di ossigeno liquido e metano.

La Francia ha approvato un piano per avere razzi riutilizzabili entro il 2026 : il Ministro delle finanze Bruno Le Marie ha detto "per la prima volta l'Europa avrà accesso a un razzo riutilizzabile. In altre parole avremo la nostra SpaceX, avremo il nostro Falcon 9. Rimedieremo a una pessima scelta strategica compiuta 10 anni fa". Le cose purtroppo non stanno proprio così, come vedremo, ma è già un passo avanti rispetto al piano che c'era prima, secondo il quale i razzi riutilizzabili sarebbero arrivati nel Vecchio Continente solo nel 2030.

La costruzione di Maïa sarà finanziata direttamente dal governo francese: quanto non si sa, ma può aiutarci a stabilire almeno un ordine di grandezza il fatto che lo scorso ottobre il presidente Macron aveva annunciato una manovra di finanziamenti pari a 30 miliardi chiamata "France 2030" per spingere l'innovazione industriale; 1,5 miliardi sono stati stanziati per il settore aerospaziale. Le Marie ha detto che l'iniziativa permetterà di creare 200 posti di lavoro entro il 2025 nell'impianto di ArianeGroup che si trova a Vernon, nel nord della Francia (si passerà quindi dagli 800 posti attuali a circa 1.000).

Nel frattempo, pare che il settore aerospaziale dell'intera Europa si stia ispirando sempre di più al modello statunitense: si sta infatti affermando un discreto numero di startup, finanziate prevalentemente da investitori privati, specializzate nei cosiddetti micro-lanci - in poche parole razzi con spinte di qualche centinaio di kg appena, perfetti per la messa in orbita di satelliti, per esempio.

Il problema di Maïa è che SpaceX, e più in generale l'industria aerospaziale statunitense, avranno oltre 10 anni di vantaggio. È molto improbabile che il razzo di ArianeGroup risulti competitivo - anche ammettendo di essere in orario sulla tabella di marcia. È probabile che per il 2026 lancerà Starship a prezzi inferiori di quelli di Maïa.