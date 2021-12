La ISS andrà in pensione nel 2030, ma si lavora già a più sostitute

La Stazione Spaziale Internazionale inizia a intravedere la data del suo pensionamento: secondo l'ultimo report dell'organo preposto alla sorveglianza di progetti di questo tipo, ovvero l'Ufficio dell'Ispettore Generale, l'obiettivo è chiudere i battenti entro il 2030, quindi tra 8-9 anni circa. Per essere chiari, si è sempre saputo che la struttura, che ormai ospita astronauti di tutto il mondo da oltre 21 anni, aveva una data di scadenza, come del resto tutti i prodotti dell'uomo che si trovano in un ambiente difficile e ostile come lo Spazio aperto. In effetti, i piani attuali la indicano addirittura più vicina, nel 2024; ma gli esperti ritengono che sia possibile mantenerla in vita per altri sei anni.

Ma niente paura, non rimarremo senza stazioni orbitali; anzi, è probabile che nei prossimi anni si moltiplicheranno. La NASA punta infatti a sostituire la ISS con una o più stazioni spaziali, con una differenza chiave: saranno private. Si spera che entro il 2028 ce ne sarà almeno una attiva e operativa, in modo da garantire un periodo di transizione di almeno due anni. Se ciò non si avverasse, causerebbe ritardi significativi a tutte le missioni di esplorazione umana dello spazio profondo - che, se ci fosse bisogno di ricordarlo, sono molto ambiziose: non solo vogliamo tornare sulla Luna, ma stiamo anche cercando andare su Marte, nientemeno.