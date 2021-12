Sono stati trovati in provincia di Trieste, al Villaggio del Pescatore, i resti fossili del primo branco di dinosauri italiano: oltre a essere una scoperta importantissima di per sé per la qualità dei reperti (diversi scheletri in stato di conservazione pressoché perfetto), ridefinisce il ruolo dell'Italia nella diffusione degli animali preistorici in tutto il Mediterraneo - ruolo che finora era considerato marginale per via dei pochissimi resti ritrovati sul territorio.

Il team internazionale di ricercatori ha rinvenuto nel paese ben 7 scheletri di Tethyshadros insularis (di cui potete vedere una rappresentazione in apertura a opera di Davide Bonadonna), e ci sono elementi per ipotizzare la presenza di altri 11 esemplari. Lo scheletro meglio conservato è stato soprannominato Bruno, una sorta di rimando al secondo fossile di dinosauro scoperto in Italia nel 1994, "Antonio", sempre al Villaggio del Pescatore e sempre della stessa specie, e "Ciro" (Scipionyx samniticus), il primo, rinvenuto nel 1980 in provincia di Benevento. I nuovi reperti sono ora esposti al Museo Civico di Storia Naturale a Trieste, in cui si trova anche Antonio.