Mostruoso buco nero supermassiccio in formazione "vicino" alla Terra

Immaginatevi di scoprire in una volta sola non uno, ma due buchi neri supermassicci. E di constatare che sono i più vicini alla Terra mai rilevati. E che sono talmente vicini anche tra loro che, prima o poi, andranno a creare un unico, enorme buco nero. Ebbene, tutto questo è stato scoperto in una volta sola.

Il merito va agli astronomi del Very Large Telescope presso l'European Southern Observatory, che hanno raccolto i risultati dello studio in un articolo pubblicato su Astronomy & Astrophysics: grazie allo Unit Spectroscopic Explorer installato sul VLT del Paranal Obaservatory in Cile ed ai dati forniti dal telescopio Hubble hanno potuto identificare due buchi neri all'interno della galassia NGC 7727 nella costellazione di Acquario, appena 89 milioni di anni luce dal nostro pianeta. "Appena", sì, perché sino ad ora si pensava che il buco nero più vicino fosse distante 470 milioni di anni luce: ragionare in termini relativi - e non assoluti - aiuta a capire le distanze effettive (invece il buco nero non supermassiccio più vicino a noi è a soli 1.000 anni luce).

L'immagine a seguire è sensazionale: vengono mostrati i due nuclei galattici luminosi, ciascuno dei quali contiene un denso ammasso di stelle al centro del quale c'è un buco nero supermassiccio. I due buchi neri sono in collisione.