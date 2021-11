Come ci è arrivato un mammut negli abissi al largo della California?

Quest'estate, un gruppo di ricercatori del Monterey Bay Acquarium Research Institute stava esplorando il fondale al largo della costa californiana; si trovava per la precisione a 185 miglia (circa 342 km) dalla costa e a una profondità di ben 3.000 metri, quando si è imbattuto in una scoperta tutt'altro che famigliare dato il luogo: una zanna. In un primo momento si pensò che appartenesse a un elefante, ma analisi più approfondite permisero di scoprire la vera origine: un Mammut Columbiano, specie che abitava l'attuale Nord America prima di estinguersi.

Il corposo frammento di zanna (misura circa 1 metro) è risultato sorprendentemente ben conservato, forse grazie anche all'elevata pressione a quelle profondità, all'assenza di luce e alle temperature estremamente basse. Analizzando i radioisotopi è stato possibile determinare l'età della zanna, intorno a circa 100.000 anni. Come sia finita lì, tuttavia, è un mistero più fitto: probabilmente l'animale non è morto nel luogo del ritrovamento, dato che i geologi non credono che a quell'epoca l'area fosse asciutta e che nei dintorni non sono stati rinvenuti altri resti. Un gruppo di scienziati cercherà di sequenziare il DNA della zanna, con la speranza di ottenere maggiori informazioni su come i mammut colonizzarono e si diffusero nel Nord America.