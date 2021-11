Parker Solar Probe, la sonda NASA si avvicina al sole a velocità da record

La velocità di picco raggiunta percorrendo l'orbita pianificata è stata infatti di 584.864 km/h (dato registrato il 21 novembre alle ore 4:25 EST). Questo significa che avrebbe potuto coprire la distanza che separa la Terra dalla Luna in meno di un'ora, tanto per dare un'idea delle proporzioni. Con questo ulteriore avvicinamento, ora Parker Solar Probe si trova a 8,5 milioni di chilometri di distanza dalla superficie solare.

Proprio la velocità estrema raggiunta dalla sonda aveva però generato a inizio mese alcuni timori su una possibile minaccia per l'integrità del veicolo: lo scontro con le minuscole particelle di polvere presenti nello spazio provoca infatti piccole e continue esplosioni di plasma che stanno danneggiando la sonda e potrebbero pregiudicarne l'integrità o la capacità di orientarsi e portare a termine come previsto la sua missione. C'è però un aspetto positivo: benché il fenomeno sia inevitabile, non necessariamente si rivelerà fatale, e nel frattempo costituisce un'occasione per gli scienziati per studiare le esplosioni di plasma e le loro interazioni con il vento solare.