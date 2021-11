L'Oceano Artico si sta scaldando più di quanto previsto con conseguenze sul clima

I ricercatori hanno studiato i sedimenti presenti nello Stretto di Fram, l'area a est della Groenlandia dove i due oceani si incontrano, al fine di ricostruire le interazioni tra i due negli ultimi 800 anni. Analizzando i residui di sale e altri elementi, si è arrivati alla conclusione pubblicata negli scorsi giorni che indica anche come il processo sia accelerato rapidamente dall'inizio del secolo scorso dopo un lungo periodo complessivamente stabile.

Non è chiaro per il momento quale sia stato e se c'è stato un ruolo dell'uomo in questo cambiamento ma Muschitiello ha specificato che "già dall'inizio del '900 stavamo rilasciando nell'atmosfera grandi quantità di anidride carbonica ed è possibile che l'Oceano Artico sia più sensibile ai gas serra di quanto immaginassimo. Sarà necessario fare più studi per avere una miglior comprensione dei processi dietro all'Atlantificazione".

Nel frattempo, alcune settimane fa un nuovo studio ha suggerito che gli stravolgimenti che stanno coinvolgendo il clima potrebbero portare a conseguenze concrete già nel futuro prossimo, con ad esempio un impatto sulle coltivazioni già dal 2030 in poi.