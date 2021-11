Blue Origin svela i sei passeggeri della prossima gita spaziale: partenza il 9/12

Blue Origin si prepara ad affrontare un'altra gita spaziale ed ha svelato quali saranno i sei nuovi componenti dell'equipaggio. Dopo aver fatto salire William Shatner (indimenticato interprete del capitano Kirk di Star Trek) a bordo della capsula RSS nel precedente lancio , l' azienda aerospaziale di Jeff Bezos può contare su altri nomi di spicco che contribuiranno a dare lustro alla missione NS-19 pianificata per il 9 dicembre prossimo .

Si parte con Michael Strahan, vincitore di due Emmy award e co-conduttore di Good Morning America, noto programma televisivo della ABC. Strahan ha ammesso di non avere avuto esitazioni a sfruttare la possibilità di volare nello spazio non appena gli è stata data da Blue Origin. Da due settimane circa ha iniziato il percorso di addestramento in vista del lancio.

Il legame più o meno diretto tra l'equipaggio e lo spazio è sottolineato invece da Laura Shepard Churchley, figlia maggiore dell'astronauta americano Alan Shepard. Occasione non poteva essere più propizia per promuovere il "prodotto" (il turismo spaziale): da tempo Blue Origin ha scelto di omaggiare il cosmonauta dedicandogli il nome del razzo, New Shepard. Alan Shepard è stato il primo americano a volare nello spazio e il quinto uomo a camminare sulla Luna. La figlia Laura ha commentato la sua futura impresa con una battuta: