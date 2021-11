Il ritorno dell'uomo sulla Luna potrebbe essere in ritardo di svariati anni

È interessante osservare che né Trump né la pandemia di COVID19, le altre due cause del ritardo indicate da SpaceX e NASA a inizio novembre, sono state menzionate nel report finale dell'Ispettore Generale. Da ricordare che fu proprio Trump a spingere per tornare sulla Luna entro il 2024: in precedenza, il piano era di prendersi 4 anni in più, e quindi partire nel 2028. La NASA aveva detto a suo tempo che si trattava di una deadline irrealistica.

Artemis I rimane comunque programmata per febbraio 2022. L'obiettivo sarà testare l'affidabilità di Orion e SLS. La NASA aveva detto a inizio mese che Artemis II era stata posticipata a fine 2024. Il report dice inoltre che la spesa totale della NASA per il programma Artemis dovrebbe ammontare a 93 miliardi di dollari.